mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Башкирии едва не сгорел заживо

Сегодня, 11:14
Фото: 1MI

Житель Башкирии едва не сгорел заживо при подводе газопровода к своему дому

Житель Учалов получил ожоги после того, как при подводе газа загорелась газовоздушная смесь, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 21 ноября.

Сегодня, 21 ноября в Башкирии при подведении газопровода к одному из домов в городе Учалы загорелась газовоздушная смесь. Возгорание газовоздушной смеси повлекло за собой пожар, в котором 28-летний мужчина получил ожоги, их степень не уточняется, однако известно, что его госпитализировали в медучреждение.

В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС России, газовики и другие экстренные службы, работает на месте и  дознаватель МЧС России. Причину пожара, как сообщает МЧС, еще только предстоит установить.

#Происшествия#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Хабиров посоветовал чиновникам поддерживать членов семей участников СВО «с душой»
Сегодня, 08:29
График отключений воды в Уфе: полный список адресов
Сегодня, 04:45
В Уфе продавец украла из ювелирного магазина украшения на 14 млн рублей и сбежала
Сегодня, 06:54
Полный список льгот семьям мобилизованных в Башкирии
Сегодня, 08:24
Подрядчик в Башкирии поплатился 100 тысячами рублей за срыв ремонта в школе-интернате
Сегодня, 10:37
Борьба против снега: 5 главных вопросов к реагенту, который будут применять в Уфе
Сегодня, 04:00