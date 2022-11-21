Житель Башкирии едва не сгорел заживо

Сегодня, 21 ноября в Башкирии при подведении газопровода к одному из домов в городе Учалы загорелась газовоздушная смесь. Возгорание газовоздушной смеси повлекло за собой пожар, в котором 28-летний мужчина получил ожоги, их степень не уточняется, однако известно, что его госпитализировали в медучреждение.
В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС России, газовики и другие экстренные службы, работает на месте и дознаватель МЧС России. Причину пожара, как сообщает МЧС, еще только предстоит установить.