Житель Башкирии едва не сгорел заживо

Сегодня, 21 ноября в Башкирии при подведении газопровода к одному из домов в городе Учалы загорелась газовоздушная смесь. Возгорание газовоздушной смеси повлекло за собой пожар, в котором 28-летний мужчина получил ожоги, их степень не уточняется, однако известно, что его госпитализировали в медучреждение.