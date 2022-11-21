Валерий Лимаренко: Мы никого не оставим без крыши над головой

Также, по инициативе Валерия Лимаренко правительство области определило меры материальной поддержки для пострадавших от взрыва и пожара: по 30 тыс. рублей на неотложные нужды жильцам выплатит администрация района. Из областного бюджета близким погибших выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, - по 400 тыс. рублей. Материальная помощь для тех, кто лишился жилья при взрыве и пожаре, будет одинаковой. Семьи получат в качестве компенсации за утраченное имущество по 500 тысяч рублей, а также квартиры.