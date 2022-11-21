В Уфе в течение ближайшей недели пройдут массовые проверки общественного транспорта

В Уфе с сегодняшнего дня стартуют массовые проверки общественного транспорта. По информации ГИБДД Уфы, мероприятия в период с 21 по 25 ноября будут направлены на пресечение нарушений ПДД, допускаемых водителями автобусов.
В ведомстве отмечают, что особое внимание в ходе рейдов будет уделено проверке технического состояния автотранспорта, а также соблюдению установленных норм при выполнении пассажироперевозок.
«Наша задача — забота о безопасности пассажиров, предпочитающих общественный транспорт. Водители автобусов, осуществляющие пассажирские перевозки, должны понимать, что несут большую ответственность за безопасность людей, которых они перевозят. Не должно быть безответственных должностных лиц, отвечающих за техническое состояние вверенного им автотранспорта», — отметили в ГИБДД по Уфе.
Напомним, ранее в Башкирии на трассе M-5 в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля водитель последнего транспортного средства погиб. Мужчина оказался заблокирован в автомобиле под его искореженными конструкциями.
Также в начале прошлой недели пять человек получили различные травмы в результате столкновения трех автобусов на проспекте Октября в Уфе. Пострадавшие обратились за помощью в городские медучреждения.