В Уфе появится пансионат для отдыха за 287 миллионов рублей

Стало известно, что в Уфе в строительство центра рекреационно-оздоровительного отдыха «Нагаевский парк» будет инвестировано 286,9 миллиона рублей.
Как сообщалось на заседании в правительстве Башкирии, первый этап реализации проекта подразумевает строительство пансионата на 80 номеров, который также будет оснащен фитнес-залом, медицинским и физеотерапевтическими кабинетами.
Кроме того, на территории «Нагаевского парка» планируется оборудовать лыжероллерную и велосипедную трассы, веревочный парк и тир.
Отмечается, что проект получил приоритетный статус, что дает инвестору право на налоговые льготы.