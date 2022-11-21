mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе появится пансионат для отдыха за 287 миллионов рублей

Сегодня, 05:42
Фото: 1MI

В Уфе в строительство «Нагаевского парка» инвестируют 287 миллионов рублей

Проект получил приоритетный статус, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Стало известно, что в Уфе в строительство центра рекреационно-оздоровительного отдыха «Нагаевский парк» будет инвестировано 286,9 миллиона рублей.

Как сообщалось на заседании в правительстве Башкирии, первый этап реализации проекта подразумевает строительство пансионата на 80 номеров, который также будет оснащен фитнес-залом, медицинским и физеотерапевтическими кабинетами.

Кроме того, на территории «Нагаевского парка» планируется оборудовать лыжероллерную и велосипедную трассы, веревочный парк и тир.

Отмечается, что проект получил приоритетный статус, что дает инвестору право на налоговые льготы.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Хабиров посоветовал чиновникам поддерживать членов семей участников СВО «с душой»
Сегодня, 08:29
График отключений воды в Уфе: полный список адресов
Сегодня, 04:45
В Уфе продавец украла из ювелирного магазина украшения на 14 млн рублей и сбежала
Сегодня, 06:54
Полный список льгот семьям мобилизованных в Башкирии
Сегодня, 08:24
Подрядчик в Башкирии поплатился 100 тысячами рублей за срыв ремонта в школе-интернате
Сегодня, 10:37
Борьба против снега: 5 главных вопросов к реагенту, который будут применять в Уфе
Сегодня, 04:00