В сети появилось видео ограбления ювелирного магазина в Уфе

Сотрудница ювелирного салона в Уфе украла оттуда украшений на сумму порядка 12 миллионов рублей. Отметим, что по данным телеграм-канала SHOT, стоимость украденного превышает 14 миллионов. Видеозапись с камер наблюдения в салоне публикует телеграм-канал Mash Batash.
Сообщается, что девушка отпустила коллегу с работы пораньше, а сама, воспользовавшись моментом, упаковала выставленные на витринах украшения в коробки и покинула рабочее место. Примечательно, что девушка закрыла магазин и поставила его на сигнализацию.
В настоящий момент, по информации телеграм-канала, девушку разыскивает полиция и родственники, сама же она скрылась с награбленным в неизвестном направлении.