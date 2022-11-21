В сети появилось видео ограбления ювелирного магазина в Уфе

Сообщается, что девушка отпустила коллегу с работы пораньше, а сама, воспользовавшись моментом, упаковала выставленные на витринах украшения в коробки и покинула рабочее место. Примечательно, что девушка закрыла магазин и поставила его на сигнализацию.