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В сети появилось видео ограбления ювелирного магазина в Уфе

Сегодня, 15:34

В сети появилось видео ограбления ювелирного магазина в Уфе

Ранее девушка вынесла из ювелирного салона украшений на сумму более 12 миллионов рублей, сообщеат телеграм-канал Mash Batash

Сотрудница ювелирного салона в Уфе украла оттуда украшений на сумму порядка 12 миллионов рублей. Отметим, что по данным телеграм-канала SHOT, стоимость украденного превышает 14 миллионов.  Видеозапись с камер наблюдения в салоне публикует телеграм-канал Mash Batash. 

Сообщается, что  девушка отпустила коллегу с работы пораньше, а сама, воспользовавшись моментом, упаковала выставленные на витринах украшения в коробки и покинула рабочее место. Примечательно, что девушка закрыла магазин и поставила его на сигнализацию.

В настоящий момент, по информации телеграм-канала, девушку разыскивает полиция и родственники, сама же она скрылась с награбленным в неизвестном направлении.  

 

#Азамат Нухов#Происшествия#Видео
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