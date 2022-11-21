В Башкирии в результате отравления алкоголем погиб ребенок

По данным ведомства, всего в период с января по октябрь было зарегистрировано 127 случаев отравления алкоголем, повлекших за собой летальный исход. Наибольшее количество смертей от интоксикации алкоголем зарегистрировано в Уфе — 32 случая, в Нефтекамске — 8, в Бакалинском, Илишевском и Уфимском районах — погибли по 5 человек, в Стерлитамаке и Иглинском районе — по 4. Всего же в указанный в период отравились 2 228 граждан республики, аналогичные данные ранее озвучили в региональном Минздраве.