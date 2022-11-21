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В Башкирии рабочая неделя начнётся с морозов до -25 градусов

Сегодня, 03:11
Фото: 1MI
От этом сообщают синоптики.

Новая рабочая неделя в Башкирии начнётся с по-настоящему зимних морозов. Так, в понедельник температура воздуха днем, по информации синоптиков Башгидрометцентра, упадет до -10 градусов, местами до -15 градусов. Ветер ожидается северо-восточный, местами небольшой снег. 

Кроме того, МЧС Башкирии предупреждает о гололедице на некоторых участках дороги и тумане в ночное и утреннее время с видимостью менее 500 метров. 

Между тем, в ночь на 22 ноября местами температура воздуха упадет до -25 градусов, а днем до -15 градусов. Существенных осадков синоптики в этот день не прогнозируют.

 

#Элина Сайфранова
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