В Башкирии дети заразились опасным венерическим заболеванием

Примечательно, что в нынешнем году сифилис выявлялся в том числе и у детей, тогда как в 2021 году дети до 14 лет данным заболеванием не заражались. За первые 7 месяцев нынешнего года венерическое заболевание выявили у двух детей в возрасте до 14 лет.