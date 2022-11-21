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В Башкирии дети заразились опасным венерическим заболеванием

Сегодня, 06:34
Фото: 1MI

В Башкирии выросла заболеваемость сифилисом и выявлены случаи заболевания у детей

О том, что в Башкирии стали больше болеть опасной венерической болезнью, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Башкирии фиксируют рост заболеваемости сифилисом. За первые 7 месяцев нынешнего года, с января по июля в республике выявили 181 случай заболевания венерическим заболеванием, тогда как за первые 7 месяцев было зарегистрировано 133 случая. Заболеваемость сифилисом таким образом выросла более чем на треть — на 36%.

Примечательно, что в нынешнем году сифилис выявлялся в том числе и у детей, тогда как в 2021 году дети до 14 лет данным заболеванием не заражались. За первые 7 месяцев нынешнего года венерическое заболевание выявили у двух детей в возрасте до 14 лет.

Стоит отметить и то, что обстановка с сифилисом в Башкирии далеко не самая напряженная, уровень заболеваемости составляет 4,5 случаев заболевания на 100 тысяч населения, тогда как у антилидера в Приволжском федеральном округе Саратовской области данный показатель почти в три раза выше — 12,9 случаев.

#Общество#Ирина Деревянчук
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