В Башкирии дети заразились опасным венерическим заболеванием

В Башкирии фиксируют рост заболеваемости сифилисом. За первые 7 месяцев нынешнего года, с января по июля в республике выявили 181 случай заболевания венерическим заболеванием, тогда как за первые 7 месяцев было зарегистрировано 133 случая. Заболеваемость сифилисом таким образом выросла более чем на треть — на 36%.
Примечательно, что в нынешнем году сифилис выявлялся в том числе и у детей, тогда как в 2021 году дети до 14 лет данным заболеванием не заражались. За первые 7 месяцев нынешнего года венерическое заболевание выявили у двух детей в возрасте до 14 лет.
Стоит отметить и то, что обстановка с сифилисом в Башкирии далеко не самая напряженная, уровень заболеваемости составляет 4,5 случаев заболевания на 100 тысяч населения, тогда как у антилидера в Приволжском федеральном округе Саратовской области данный показатель почти в три раза выше — 12,9 случаев.