Тимур Хакимов: «ТПП запускает новый этап проекта «Семейные компании России»

Торгово-промышленная палата Российской Федерации дала старт новому этапу специального проекта «Семейные компании России» — 2023. Проект осуществляется при участии АНО «Центр поддержки и развития предпринимательства ТПП РФ» (ЦПИРП ТПП РФ) с 2018 года и способствует развитию семейного предпринимательства в стране, включая меры господдержки.
— Согласно исследованию ТПП РФ, 74% малого и среднего бизнеса России являются семейными компаниями. В Башкортостане очень много ярких примеров успешного семейного бизнеса. Это компании, которые движутся вперед в трудных условиях благодаря усилиям всех членов семьи. Участие в проекте позволит им выйти на новые горизонты развития, — подчеркнул президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
Прием заявок начинается 21 ноября и завершится 2 декабря. Результаты отбора будут объявлены 20 декабря, а уже с 1 февраля 2023 года начнется реализация первого этапа проекта для всех его участников.
Вся информация, необходимая для семейных компаний, готовых принять участие в проекте, размещена на сайте ТПП России.