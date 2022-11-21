mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тимур Хакимов: «ТПП запускает новый этап проекта «Семейные компании России»

Сегодня, 13:30
Фото: ТПП РБ
Прием заявок начинается 21 ноября и завершится 2 декабря.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации дала старт новому этапу специального проекта «Семейные компании России» — 2023. Проект осуществляется при участии АНО «Центр поддержки и развития предпринимательства ТПП РФ» (ЦПИРП ТПП РФ) с 2018 года и способствует развитию семейного предпринимательства в стране, включая меры господдержки.

— Согласно исследованию ТПП РФ, 74% малого и среднего бизнеса России являются семейными компаниями. В Башкортостане очень много ярких примеров успешного семейного бизнеса. Это компании, которые движутся вперед в трудных условиях благодаря усилиям всех членов семьи. Участие в проекте позволит им выйти на новые горизонты развития, — подчеркнул президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Фото: ТПП РБ

Прием заявок начинается 21 ноября и завершится 2 декабря. Результаты отбора будут объявлены 20 декабря, а уже с 1 февраля 2023 года начнется реализация первого этапа проекта для всех его участников.

Вся информация, необходимая для семейных компаний, готовых принять участие в проекте, размещена на сайте ТПП России.

#Андрей Королев#Экономика
Подпишитесь
Хабиров посоветовал чиновникам поддерживать членов семей участников СВО «с душой»
Сегодня, 08:29
График отключений воды в Уфе: полный список адресов
Сегодня, 04:45
В Уфе продавец украла из ювелирного магазина украшения на 14 млн рублей и сбежала
Сегодня, 06:54
Полный список льгот семьям мобилизованных в Башкирии
Сегодня, 08:24
Подрядчик в Башкирии поплатился 100 тысячами рублей за срыв ремонта в школе-интернате
Сегодня, 10:37
Борьба против снега: 5 главных вопросов к реагенту, который будут применять в Уфе
Сегодня, 04:00