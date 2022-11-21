Тимур Хакимов: «ТПП запускает новый этап проекта «Семейные компании России»

— Согласно исследованию ТПП РФ, 74% малого и среднего бизнеса России являются семейными компаниями. В Башкортостане очень много ярких примеров успешного семейного бизнеса. Это компании, которые движутся вперед в трудных условиях благодаря усилиям всех членов семьи. Участие в проекте позволит им выйти на новые горизонты развития, — подчеркнул президент ТПП РБ Тимур Хакимов.