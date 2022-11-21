Сколько зарабатывает Дед Мороз в Уфе

Приближается Новый год, а значит горячая пора для Деда Мороза и его внучки Снегурочки, сказочным родственникам за декабрь и часть января предстоит без устали поздравлять тех, кто хорошо (да и не очень) себя вел. По данным hh.ru, спрос на услуги деда с внучкой в нынешнем году по России подскочил в два раза, об этом свидетельствует двукратный рост числа вакансий на сайте. Требования к волшебнику и его молодой родственницы не строгие, но адекватные. Это наличие опыта работы «дедушкой», артистизм, любовь к детям и наличие вокальных и танцевальных данных.