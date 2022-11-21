Сколько зарабатывает Дед Мороз в Уфе

Приближается Новый год, а значит горячая пора для Деда Мороза и его внучки Снегурочки, сказочным родственникам за декабрь и часть января предстоит без устали поздравлять тех, кто хорошо (да и не очень) себя вел. По данным hh.ru, спрос на услуги деда с внучкой в нынешнем году по России подскочил в два раза, об этом свидетельствует двукратный рост числа вакансий на сайте. Требования к волшебнику и его молодой родственницы не строгие, но адекватные. Это наличие опыта работы «дедушкой», артистизм, любовь к детям и наличие вокальных и танцевальных данных.
Интересен и разброс предлагаемой заработной платы внутри Уфы. В столице Башкирии новогоднему волшебнику предложат заработок от 60 до 120 тысяч, но не каждому, есть вакансии с оплатой в разы меньше, от 28 до 40 тысяч рублей. К слову в целом по стране спрос на Деда Мороза на 16% выше спроса на Снегурочку.