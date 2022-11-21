mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сколько зарабатывает Дед Мороз в Уфе

Сегодня, 05:15
Фото: 1MI

Деду Морозу в Уфе предлагают заработную плату от 28 до 120 тысяч рублей

Нанять новогоднего волшебника на работу сложнее, чем его внучку, Деда Мороза ищут на 16% чаще, чем Снегурочку, следует из данных сервиса по поиску работы hh.ru.

Приближается Новый год, а значит горячая пора для Деда Мороза и его внучки Снегурочки, сказочным родственникам за декабрь и часть января предстоит без устали поздравлять тех, кто хорошо (да и не очень) себя вел. По данным hh.ru, спрос на услуги деда с внучкой в нынешнем году по России подскочил в два раза, об этом свидетельствует двукратный рост числа вакансий на сайте. Требования к волшебнику и его молодой родственницы не строгие, но адекватные. Это наличие опыта работы «дедушкой», артистизм, любовь к детям и наличие вокальных и танцевальных данных.

Интересен и разброс предлагаемой заработной платы внутри Уфы. В столице Башкирии новогоднему волшебнику предложат заработок от 60 до 120 тысяч, но не каждому, есть вакансии с оплатой в разы меньше, от 28 до 40 тысяч рублей. К слову в целом по стране спрос на Деда Мороза на 16% выше спроса на Снегурочку.

#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Хабиров посоветовал чиновникам поддерживать членов семей участников СВО «с душой»
Сегодня, 08:29
График отключений воды в Уфе: полный список адресов
Сегодня, 04:45
В Уфе продавец украла из ювелирного магазина украшения на 14 млн рублей и сбежала
Сегодня, 06:54
Полный список льгот семьям мобилизованных в Башкирии
Сегодня, 08:24
Подрядчик в Башкирии поплатился 100 тысячами рублей за срыв ремонта в школе-интернате
Сегодня, 10:37
Борьба против снега: 5 главных вопросов к реагенту, который будут применять в Уфе
Сегодня, 04:00