Шандалович озвучил меры поддержки для IT-специалистов в Карелии

Как отметил Шандалович у себя на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте", очень важно создавать в Карелии благоприятные условия для того, чтобы айтишники приезжали, оставались работать, развивали регион и цифровую экономику России. “И такие условия мы создаем. Так, например, в октябре парламент Карелии принял закон, по которому для IT-компаний установлены минимальные ставки налогообложения – 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5% – доходы минус расходы”, – заявил председатель регионального Законодательного собрания. Об этом сообщает karelinform.ru.
По словам Шандаловича, для работников аккредитованных компаний хорошим подспорьем может стать льготная ипотека со ставкой до 5% годовых. Кредитные деньги можно направить на строительство индивидуального жилого дома по договору подряда на полученном участке земли. Председатель Заксобрания региона также назвал направления, специалисты по которым могут воспользоваться правом на бесплатный участок земли. В список вошли “Информатика и вычислительная техника”, “Информационные системы и технологии”, “Прикладная информатика”, “Программная инженерия”, “Информационная безопасность телекоммуникационных систем”, “Информационная безопасность автоматизированных систем”, “Информационная безопасность”, “Компьютерная безопасность”, “Информационно-аналитические системы безопасности”, “Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере”, “Криптография”, “Противодействие техническим разведкам”.
Ранее парламентский комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ начал рассматривать законопроект о безвозмездном предоставлении земельных участков медсестрам и фармацевтам. Законопроект представила Ольга Шмаеник, вице-спикер парламента Карелии. По ее словам, право на бесплатное получение участка под ИЖС у работающих на селе и в городских поселениях специалистов появилось в Карелии в 2017 году. Сейчас им могут воспользоваться работники сферы образования, здравоохранения, социально-культурной сферы, специалисты лесного, сельского хозяйства и пожарные.
“Закон о бесплатных земельных участках в нашей республике принят хороший, он совершенствуется, постоянно расширяется дополнительными категориями специалистов”, – сказала Ольга Шмаеник.
По результатам обсуждения профильный комитет направил законопроект на заключение главе республики.