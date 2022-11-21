Шандалович озвучил меры поддержки для IT-специалистов в Карелии

Как отметил Шандалович у себя на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте", очень важно создавать в Карелии благоприятные условия для того, чтобы айтишники приезжали, оставались работать, развивали регион и цифровую экономику России. “И такие условия мы создаем. Так, например, в октябре парламент Карелии принял закон, по которому для IT-компаний установлены минимальные ставки налогообложения – 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5% – доходы минус расходы”, – заявил председатель регионального Законодательного собрания. Об этом сообщает karelinform.ru.