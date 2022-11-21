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Сервис бесконтактной оплаты SberPay набирает популярность у жителей Урала

Сегодня, 09:26
Фото: 1MI
Сервис бесконтактной оплаты SberPay, запущенный 16 ноября, набирает популярность на территории Уральского региона.

Ежедневно количество совершенных покупок через этот сервис растет. Например, во второй день количество операций выросло в два раза по сравнению с первым днем. За неполный третий день было совершено больше транзакций, чем суммарно за первые два дня.

Напомним, теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно подключить к нему любую карту «Мир» в приложении СберБанк Онлайн. Дополнительных приложений устанавливать не требуется.

Для оплаты просто разблокируйте телефон и поднести его к терминалу. Либо запустите SberPay через ярлык или из приложения СберБанк Онлайн, и вы сможете проверить баланс или поменять карту для оплаты, если к SberPay подключено несколько карт «Мир».

Для владельцев СберКарт — дебетовой, кредитной и тревел —  Сбер запускает уникальный анимированный дизайн карты в приложении СберБанк Онлайн и на экране оплаты SberPay.

Сервис доступен на всех Android-смартфонах с технологией NFC и операционной системой версии 8.1 или выше. Чтобы начать пользоваться SberPay NFC, необходимо обновить приложение СберБанк Онлайн до версии 14.5. Это можно сделать по ссылке: https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_apps.

#Новости#Андрей Королев
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