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«Предал Родину»: Ольга Бузова высказалась о рэпере из Уфы Моргенштерне*

Сегодня, 16:25

Ольга Бузова назвала рэпера из Уфы Моргенштерна* предателем Родины

Певица объяснила, почему больше не слушает треки популярного музыканта

Певица Ольга Бузова назвала рэпера из Уфы Моргенштерна* предателем Родины, а также что не слушает его треки. Видеозапись, на которой звезда эстрады высказалась о Моргенштерне*, публикует телеграм-канал SHOT.

— Моргенштерна* я больше не слушаю. Я не слушаю тех, кто предал Родину, — отметила артистка.

Напомним, что в ноябре 2021 года музыкант покинул территорию России на фоне обвинений со стороны главы СК РФ Александа Бастрыкина в том, что музыкант распространяет в интернете запрещенные вещества. 

В мае этого года Министерство юстиции РФ признало музыканта иноагентом. Позднее стало известно о намерении Моргенштерна* оспорить решение ведомства, однако, как сообщила в июле этого года «Российская газета», Замоскворецкий суд Москвы отклонил исковые требования музыканта в полном объеме.  

* — внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов. 

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#Азамат Нухов#Культура
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