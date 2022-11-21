«Предал Родину»: Ольга Бузова высказалась о рэпере из Уфы Моргенштерне*

Певица Ольга Бузова назвала рэпера из Уфы Моргенштерна* предателем Родины, а также что не слушает его треки. Видеозапись, на которой звезда эстрады высказалась о Моргенштерне*, публикует телеграм-канал SHOT.
— Моргенштерна* я больше не слушаю. Я не слушаю тех, кто предал Родину, — отметила артистка.
Напомним, что в ноябре 2021 года музыкант покинул территорию России на фоне обвинений со стороны главы СК РФ Александа Бастрыкина в том, что музыкант распространяет в интернете запрещенные вещества.
В мае этого года Министерство юстиции РФ признало музыканта иноагентом. Позднее стало известно о намерении Моргенштерна* оспорить решение ведомства, однако, как сообщила в июле этого года «Российская газета», Замоскворецкий суд Москвы отклонил исковые требования музыканта в полном объеме.
* — внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.