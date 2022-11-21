«Предал Родину»: Ольга Бузова высказалась о рэпере из Уфы Моргенштерне*

— Моргенштерна* я больше не слушаю. Я не слушаю тех, кто предал Родину, — отметила артистка.

Напомним, что в ноябре 2021 года музыкант покинул территорию России на фоне обвинений со стороны главы СК РФ Александа Бастрыкина в том, что музыкант распространяет в интернете запрещенные вещества.