После продолжительной болезни глава Башкирии Радий Хабиров вышел на работу

Несколько дней Радий Хабиров действительно не появлялся даже в информационном пространстве. Прервал молчание глава после страшного пожара в Стерлитамакском районе Башкирии, он опубликовал пост с соболезнованиями и с сообщением об организации оперштаба, который будет заниматься расследованием трагедии.