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После продолжительной болезни глава Башкирии Радий Хабиров вышел на работу

Сегодня, 07:09
Фото: 1MI

Радий Хабиров появился на публике после больничного

Оперативку правительства республики традиционно ведет глава Башкирии.

Радий Хабиров вышел с больничного, на котором он оказался после прошлых выходных. как сообщал в прошлый понедельник премьер-министр Башкирии у главы выявили воспаление легких и его  буквально уговорили отлежаться в течении нескольких дней.

Несколько дней Радий Хабиров действительно не появлялся даже в информационном пространстве. Прервал молчание глава после страшного пожара в Стерлитамакском районе Башкирии, он опубликовал пост с соболезнованиями и с сообщением об организации оперштаба, который будет заниматься расследованием трагедии.

#Ирина Деревянчук#Политика
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