После продолжительной болезни глава Башкирии Радий Хабиров вышел на работу

Радий Хабиров вышел с больничного, на котором он оказался после прошлых выходных. как сообщал в прошлый понедельник премьер-министр Башкирии у главы выявили воспаление легких и его буквально уговорили отлежаться в течении нескольких дней.
Несколько дней Радий Хабиров действительно не появлялся даже в информационном пространстве. Прервал молчание глава после страшного пожара в Стерлитамакском районе Башкирии, он опубликовал пост с соболезнованиями и с сообщением об организации оперштаба, который будет заниматься расследованием трагедии.