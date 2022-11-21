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Подрядчик в Башкирии поплатился 100 тысячами рублей за срыв ремонта в школе-интернате

Сегодня, 10:37
Фото: 1MI
Штраф и представлении получило предприятие ООО «Гармония Л» сообщили в пресс-службе прокуратуре 21 ноября.

В Башкирии подрядчик просрочил сдачу доверенного ему ремонта в школе-интернате в селе Арслан в Краснокамском районе. Договор на капитальный ремонт интерната школа и подрядчик заключили еще в марте нынешнего года. В школе-интернате рассчитанной на проживание 40 детей контракт на капремонт обошелся более чем в 18 миллионов рублей, однако в срок, к началу учебного года школа открыла двери для учеников, а интернат нет. Так что дети не смогли совмещать учебу и проживание.

Прокуратура в связи с выявленными обстоятельствами привлекла фирму-подрядчика к административной ответственности за неисполнение обязательств заключенного контракта и назначил наказание в виде штрафа размером в 100 тысяч рублей. Помимо штрафа получил подрядчик и представление. Ремонт интерната и ситуация вокруг него находится на контроле прокуратуры.

#Ирина Деревянчук#Общество
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