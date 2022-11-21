Началось голосование за жителей Поволжья и Урала в конкурсе «Твоя история с билайном»

Всего за тридцать лет работы оператора у клиентов накопилось множество историй: на конкурс было прислано более 4 тысяч рассказов. Чаще всего это были истории про любовь, отношения с близкими, первый опыт использования сотовой связи, а также использование связи в удаленных местах. При этом в 70% случаев помог звонок, в 30% случаев — мобильный интернет.