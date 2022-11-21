«Может, мне болеть почаще?»: появившийся на работе Хабиров высказался на оперативке

— Я вот задумался, может мне почаще болеть, как меня нет на работе, вы тут побеждаете все, — с такого неожиданного заявления глава начал поздравлять проекты Башкирии с многочисленными победами.
В Нижнем Новгороде Башкирия получила самое большое количество призов на Russian Event Awards прошедшем на прошлой неделе, мало того, ряд проектов из Башкирии стал победителями, регион выиграл больше всех призовых мест. Призеров оказалось так много, что глава решил даже не утомлять аудиторию перечислением Также сообщил глава о том, что республиканский центр туризма стал лучшим в стране
— Нашими общими усилиями тема связанная с развитием туризма задышала и задвигалась — резюмировал глава.