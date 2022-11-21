«Может, мне болеть почаще?»: появившийся на работе Хабиров высказался на оперативке

В Нижнем Новгороде Башкирия получила самое большое количество призов на Russian Event Awards прошедшем на прошлой неделе, мало того, ряд проектов из Башкирии стал победителями, регион выиграл больше всех призовых мест. Призеров оказалось так много, что глава решил даже не утомлять аудиторию перечислением Также сообщил глава о том, что республиканский центр туризма стал лучшим в стране