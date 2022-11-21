Минфин назвал инфраструктурные облигации инструментом привлечения средств

Как сообщает ТАСС, Моисеев назвал неправильным действующий механизм, когда государство строит объекты за собственные средства с последующей эксплуатацией и окупаемостью коммерческим способом. Он отметил, что здесь необходим рычаг. В Министерстве финансов России знают, что модель, когда государство за собственные средства финансирует объекты, является ущербной. Нужен элемент долгового финансирования, и в этом отношении хорошим инструментом являются инфраструктурные облигации.