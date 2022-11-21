Минфин назвал инфраструктурные облигации инструментом привлечения средств

Как сообщает ТАСС, Моисеев назвал неправильным действующий механизм, когда государство строит объекты за собственные средства с последующей эксплуатацией и окупаемостью коммерческим способом. Он отметил, что здесь необходим рычаг. В Министерстве финансов России знают, что модель, когда государство за собственные средства финансирует объекты, является ущербной. Нужен элемент долгового финансирования, и в этом отношении хорошим инструментом являются инфраструктурные облигации.
По словам Моисеева, вызывает сожаление, что многие крупные транспортные проекты в Российской Федерации, которые уже реализуются или только запланированы, не успели воспользоваться данным инструментом.
Замминистра финансов подчеркнул, что ДОМ.РФ может отбирать проекты и структурировать их так, чтобы обеспечить максимально возможную низкую доходность для конечного потребителя, поскольку у организации высокий уровень финансовой и проектной грамотности. Также Моисеев выразил уверенность, что все проекты ДОМ.РФ будут работать.
Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ представляют собой инструмент льготного финансирования крупных проектов. Его запустили в прошлом году по инициативе президента России Владимира Путина. Средства, получаемые от их размещения, используются для финансирования объектов в рамках жилищного строительства и развития городов на льготных условиях.
Инфраструктурные облигации дают возможность строить дороги, объекты высокой социальной значимости (школы, больницы), инфраструктуру для информационных технологий и ИЖС, наемные дома, а также благоустраивать территории в городах и сельской местности, приобретать подвижной состав.