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Минэнерго: Турецкая сторона завершила укладку элементов трубопровода в Черном море

21 ноября 05:57
Турция закончила укладку труб для надводной и подводной частей газопровода в рамках проекта по газодобыче на черноморском месторождении Сакарья.

Данные обнародовал Фатих Дёнмез — глава турецкого Минэнерго и природных ресурсов.

Он сообщил о том, что процесс по укладке труб для газодобычи на суше и в море завершился, — пишет Russian.rt.com.

Известно, что работы были произведены Турцией в рамках договоренности о газовом хабе с Российской Федерацией. Хаб планируется построить на европейской территории страны.

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара стремится к преобразованиям в стране, которые превратят Турцию в центр энергетики.

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