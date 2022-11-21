Минэнерго: Турецкая сторона завершила укладку элементов трубопровода в Черном море

Данные обнародовал Фатих Дёнмез — глава турецкого Минэнерго и природных ресурсов.
Он сообщил о том, что процесс по укладке труб для газодобычи на суше и в море завершился, — пишет Russian.rt.com.
Известно, что работы были произведены Турцией в рамках договоренности о газовом хабе с Российской Федерацией. Хаб планируется построить на европейской территории страны.
По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара стремится к преобразованиям в стране, которые превратят Турцию в центр энергетики.