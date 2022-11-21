Месси рассчитывает стать чемпионом мира-2022

По информации “Советского спорта”, ссылающегося на испанскую прессу, 35-летний аргентинец надеется на победу в турнире вместе с национальной командой, так как для него это станет последним мировым первенством в карьере футболиста. Форвард назвал победу на ЧМ-2022 своей великой мечтой.
Отмечается, что игрок также поделился мнением о своем физическом состоянии. По мнению нападающего «ПСЖ», он чувствует себя хорошо, несмотря на недавно полученную травму.
На текущем турнире сборной Аргентине предстоит встретится в одной группе с Мексикой, Саудовской Аравией и Польшей. Первым соперником на мундиале для аргентинцев станут аравитяне.