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Месси рассчитывает стать чемпионом мира-2022

Вчера, 20:55
Фото: pxhere.com
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что ЧМ-2022 станет его последним мундиалем в карьере.

По информации “Советского спорта”, ссылающегося на испанскую прессу, 35-летний аргентинец надеется на победу в турнире вместе с национальной командой, так как для него это станет последним мировым первенством в карьере футболиста. Форвард назвал победу на ЧМ-2022 своей великой мечтой. 

 

Отмечается, что игрок также поделился мнением о своем физическом состоянии. По мнению нападающего «ПСЖ», он чувствует себя хорошо, несмотря на недавно полученную травму. 

 

На текущем турнире сборной Аргентине предстоит встретится в одной группе с Мексикой, Саудовской Аравией и Польшей. Первым соперником на мундиале для аргентинцев станут аравитяне.

#Спорт
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