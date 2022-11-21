Льготы для семей мобилизованных, отключение воды и украденные драгоценности

Глава республики Радий Хабиров поднял праздничную новогоднюю тему, призвав уделить детям участников СВО особое внимание для того, чтобы создать им праздничное настроение. Хабиров призвал оценить насколько те или иные меры популярны и отчитаться о востребованности данных мер через три месяца. Меж тем глава регионального Минфина Лира Игтислмова в ходе оперативного совещания в ЦУРе сегодня, 21 ноября, озвучила, какие льготы предусмотрены для семей мобилизованных, по её словам, большинство из них в настоящий момент уже приняты. Подробнее узнать о льготах можно здесь.

В Уфе 22-летняя продавец одного из ювелирных салонов города после окончания своей смены помимо личных вещей прибрала к рукам украшений на сумму 12 миллионов рублей. Сообщается, что девушка отпустила коллегу с работы пораньше, а сама собрала золото и драгоценности в картонные коробки и беспрепятственно покинула рабочее место. Примечательно, что девушка закрыла магазин и поставила его на сигнализацию.