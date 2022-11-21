Льготы для семей мобилизованных, отключение воды и украденные драгоценности

Глава республики Радий Хабиров поднял праздничную новогоднюю тему, призвав уделить детям участников СВО особое внимание для того, чтобы создать им праздничное настроение. Хабиров призвал оценить насколько те или иные меры популярны и отчитаться о востребованности данных мер через три месяца. Меж тем глава регионального Минфина Лира Игтислмова в ходе оперативного совещания в ЦУРе сегодня, 21 ноября, озвучила, какие льготы предусмотрены для семей мобилизованных, по её словам, большинство из них в настоящий момент уже приняты. Подробнее узнать о льготах можно здесь.
В Уфе 22-летняя продавец одного из ювелирных салонов города после окончания своей смены помимо личных вещей прибрала к рукам украшений на сумму 12 миллионов рублей. Сообщается, что девушка отпустила коллегу с работы пораньше, а сама собрала золото и драгоценности в картонные коробки и беспрепятственно покинула рабочее место. Примечательно, что девушка закрыла магазин и поставила его на сигнализацию.
На этой неделе в Уфе десятки домов останутся без воды. Отключение водоснабжения затронут жилые дома в Ленинском, Демском, Орджонокидзевском, Советском и Кировском районах. Узнать, по каким адресам запланированы отключения, можно здесь.
В Башкирии подрядчик просрочил сдачу доверенного ему ремонта в школе-интернате в селе Арслан в Краснокамском районе. В школе-интернате рассчитанной на проживание 40 детей контракт на капремонт обошелся более чем в 18 миллионов рублей, однако в срок, к началу учебного года школа открыла двери для учеников, а интернат нет. Так что дети не смогли совмещать учебу и проживание. Прокуратура в связи с выявленными обстоятельствами привлекла фирму-подрядчика к административной ответственности за неисполнение обязательств заключенного контракта и назначил наказание в виде штрафа размером в 100 тысяч рублей