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Изменения в гормональном фоне мешают коммуникациям родителей и детей-подростков

Сегодня, 12:41
Пубертатный период – непростое время и для подростков, и для родителей. На фоне гормональных изменений происходит ещё и “полное разотождествление” – ребёнок начинает понимать, что он и родители являются разными сущностями.

В интервью NEWS.ru, психолог Ирина Леонова рассказала, что примерно в 9-13 лет дети осознают себя, как полностью отдельную личность. При этом процесс может сопровождаться конфликтами, особенно если до начала пубертата родители давили на подростка, например, били его.

В этом случае возможно реальное противостояние с родителями. Эксперт сравнила такие ситуации с пружиной, которую слишком долго держали сжатой. В определённый момент она распрямляется, при этом наносится ущерб и себе и окружающим. 

В свою очередь, психолог Марина Гладышева отметила, что в работе с детьми необходимо смотреть не на следствие, а на то, что вызывает проблемы.

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