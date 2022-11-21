Изменения в гормональном фоне мешают коммуникациям родителей и детей-подростков

В интервью NEWS.ru, психолог Ирина Леонова рассказала, что примерно в 9-13 лет дети осознают себя, как полностью отдельную личность. При этом процесс может сопровождаться конфликтами, особенно если до начала пубертата родители давили на подростка, например, били его.
В этом случае возможно реальное противостояние с родителями. Эксперт сравнила такие ситуации с пружиной, которую слишком долго держали сжатой. В определённый момент она распрямляется, при этом наносится ущерб и себе и окружающим.
В свою очередь, психолог Марина Гладышева отметила, что в работе с детьми необходимо смотреть не на следствие, а на то, что вызывает проблемы.