Хабиров посоветовал чиновникам поддерживать членов семей участников СВО «с душой»

После сегодняшнего развернутого доклада вице-премьера и министра финансов Лиры Игтисамовой о мерах поддержки детям и родственникам участников СВО, а также об объеме уже полученной ими помощи от государства, глава поднял праздничную новогоднюю тему, призвав уделить детям участников СВО особое внимание для того, чтобы создать им праздничное настроение.
Хабиров призвал оценить насколько те или иные меры популярны и отчитаться о востребованности данных мер через три месяца. Обратился Радий Хабиров и к главам муниципалитетов республики:
— Наши ребята, наши товарищи должны быть по возможности спокойны за свои семьи. Это уже наша работа. Их семьи это теперь наши семьи, и сказано это не для красного словца. Если вы не будете выполнять эту работу сердцем и душой, то вы ее не выполните. Перегруппируйте в голове и в душе. К этому (к заботе о семьях мобилизованных — прим. ред.) нужно относиться как к первостепенной задаче.
Напомнил глава и о том, что впереди очень важное для всех семей событие — Новый год.
— Семьи участников добровольческих батальонов и мобилизованных праздник будут встречать без своих мужей, без своих отцов, без своих братьев и так далее. Поэтому мы с вами должны для их детей создать атмосферу праздника. Думайте, пожалуйста, эту работу надо вести — поручил Радий Хабиров.