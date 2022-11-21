Хабиров посоветовал чиновникам поддерживать членов семей участников СВО «с душой»

После сегодняшнего развернутого доклада вице-премьера и министра финансов Лиры Игтисамовой о мерах поддержки детям и родственникам участников СВО, а также об объеме уже полученной ими помощи от государства, глава поднял праздничную новогоднюю тему, призвав уделить детям участников СВО особое внимание для того, чтобы создать им праздничное настроение.