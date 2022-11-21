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Хабиров прокомментировал страшный пожар с семью погибшими в Башкирии

Сегодня, 07:55
Пожар произошел 18 ноября в деревне Матвеевка и унес жизни семи человек, в числе которых пятеро детей.

Радий Хабиров прокомментировал страшный пожар, который произошел в доме в деревне Матвеевка Стерлитамакского района и унес жизни семи человек, в чссле которых пятеро детей. 

— Безусловно, это была страшная трагедия. Мы все выражаем самые глубокие соболезнования. Пять детишек погибло. Мне важно, чтобы глава района и наш Минсоцзащиты обратили внимание — там осталось два ребенка, по их будущей опеке необходимые решения принимаются, поэтому возьмите на контроль. Глава района пусть смотрит, если какие-то меры поддержки дополнительные нужны — обязательно все сделать надо, - Радий Хабиров. 

Данные поручения на контроле у премьер-министра Башкирии Андрея Назарова. 

Ранее в СК Башкирии заявили, что предварительной причиной возгорания могло стать  короткое замыкание, вызванное неисправностью электропроводки в доме. 

Напомним, что на момент возгорания в доме находились 46-летний мужчина, 44-летняя мать и семеро несовершеннолетних мальчиков 14, 10, 8, 7, 6 и двое детей в возрасте 5 лет, которых отец семейства смог спасти. 

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#Элина Сайфранова
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