Хабиров напомнил про ответственных за уборку снега и велел работать в особом режиме

Глава Башкирии оказался не в восторге от того, как в регионе справились с первыми снегопадами, которых «как таковых и не было».

Выслушав доклад Елены Прочаковской о том какие вопросы были самыми наболевшими для граждан Радий Хабиров поднял тему уборки снега, который едва успел лечь, но уже местами вызывает беспокойство. — Две вещи которые я прошу. В домах чтоб тепло было, чтобы улицы и дворы убирались. Это наша работа, очень обыденные и банальные вещи. Создать максимально комфортные условия для жителей. Это задача глав муниципалитетов и управленческой команды. В особом режиме надо работать. Снегопадов как таковых больших не было, но уже большое число обратившихся к нам с жалобами. Пожалуйста, не упускайте это из виду. — обратился к коллегам Радий Хабиров.