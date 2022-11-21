График отключений воды в Уфе: полный список адресов

Завтра, 22 ноября, с 10 утра до 8 часов вечера в связи с заменой пожарного гидранта холодная вода будет отключена по следующим адресам:
22 ноября с 10:00 до 20:00 холодная вода будет отключена также в Советском районе Уфы:
Кроме того, 22 ноября с 10:30 часов до 18:30 часов отключение холодной воды будет произведено в жилых домах, а также в детском саду и в школе.
В данном районе отключение холодного водоснабжения пройдёт 22 ноября с 10:00 до 19:00.
23 ноября с 9:00 до 8:00 24 ноября холодная вода будет отключена по следующим адресам:
Холодное водоснабжение в данном районе будет отключено 25 ноября с 11:00 до 18:00.