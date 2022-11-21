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График отключений воды в Уфе: полный список адресов

Сегодня, 04:45
Фото: 1MI

В Уфе на этой неделе без воды останутся десятки домов

Отключения пройдут в период с 21 по 25 ноября, сообщает «Уфаводоканал».

Кировский район

Завтра, 22 ноября, с 10 утра до 8 часов вечера в связи с заменой пожарного гидранта холодная вода будет отключена  по следующим адресам:

  • ул. Кирова: 65/2, 89;
    ул. Ветошникова: 127.

Советский район

22 ноября с 10:00 до 20:00 холодная вода будет отключена также в Советском районе Уфы:

  • ул. Революционная: 167, 167а, 167/1;
  • ул. Достоевского: 135 к.2, 135;
  • ул. Ветошникова: 127;
  • ул. Цюрупы: 100.

Кроме того, 22 ноября с 10:30 часов до 18:30 часов отключение холодной воды будет произведено в жилых домах, а также в детском саду и в школе.

  • ул. 50 лет СССР: 10, 14;
  • проспект Октября: 45/3, 49/1, 49/2.

Орджоникидзевский район

В данном районе отключение холодного водоснабжения пройдёт 22 ноября с 10:00 до 19:00.

  • ул. Горького: 35/1, 35/а, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 49;
  • ул. Губкина: 1б, 2, 4, 6, 8, 10, 7, 7а, 9/1, 10/1, 10/3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;
  • ул. Садовая: 2, 7, 9, 11, 13;
  • ул. Новочеркасская: 4, 7;
  • ул. Мира: 54, 59.

Демский район

23 ноября с 9:00 до 8:00 24 ноября холодная вода будет отключена по следующим адресам:

  • ул. Новгородская: 1, 1б, 3, 5, 7, 11;

Ленинский район

Холодное водоснабжение в данном районе будет отключено 25 ноября с 11:00 до 18:00.

  • ул. Мустая Карима: 16, 19, 28, 28а;
  • ул. Чернышевского: 75.

 

 

 

#Элина Сайфранова
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