Глава Башкирии принял неожиданное решение по главе погибшей в пожаре семьи

«Глава семейства, отец, спас двоих детишек. Давайте мы его наградим посмертно. Он все-таки геройский поступок совершил. Очень жаль, что сам погиб, дети погибли. У него двое мальчиков осталось — детям будет, что отец погиб за них», — распорядился он.
Награду вручат позже детям мужчины. Известно, что у него есть старшая дочь.
Судьба двух осиротевших пятилетних близнецов решается — их планируют взять под опеку родственники.
Как сообщалось ранее, страшный пожар, в котором погибли семь человек, произошел в ночь на пятнцу в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе. Погибли пять детей — все мальчики — и двое супругов. Спасти отец успел только двоих младших братьев.