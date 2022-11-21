Глава Башкирии принял неожиданное решение по главе погибшей в пожаре семьи

«Глава семейства, отец, спас двоих детишек. Давайте мы его наградим посмертно. Он все-таки геройский поступок совершил. Очень жаль, что сам погиб, дети погибли. У него двое мальчиков осталось — детям будет, что отец погиб за них», — распорядился он.