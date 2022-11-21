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Глава Башкирии принял неожиданное решение по главе погибшей в пожаре семьи

Сегодня, 08:37

В Башкирии посмертно наградят отца, спасшего детей при пожаре с семью погибшими

Соответствующее поручение дал глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве в понедельник, 21 ноября.

«Глава семейства, отец, спас двоих детишек. Давайте мы его наградим посмертно. Он все-таки геройский поступок совершил. Очень жаль, что сам погиб, дети погибли. У него двое мальчиков осталось — детям будет, что отец погиб за них», — распорядился он.

Награду вручат позже детям мужчины. Известно, что у него есть старшая дочь.

Судьба двух осиротевших пятилетних близнецов решается — их планируют взять под опеку родственники.

Как сообщалось ранее, страшный пожар, в котором погибли семь человек, произошел в ночь на пятнцу в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе. Погибли пять детей — все мальчики — и двое супругов. Спасти отец успел только двоих младших братьев.

#Наталья Балыкова#Происшествия#2
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