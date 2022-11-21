Форум «Амбассадоры устойчивого развития» объединил экспертов в сфере ESG

Второй день мероприятия посвятили молодежной повестке. На форуме провели питчинг проектов по 4 секциям, одна из них велась на английском языке. В мероприятии приняли участие студенты РАНХиГС из Москвы и Саратова, а также учащиеся Саратовской государственной юридической академии.