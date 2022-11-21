Форум «Амбассадоры устойчивого развития» объединил экспертов в сфере ESG

Мероприятие, организованное совместно с фондом регионального экономического развития «Инвестиции и регионы», объединило на своей площадке специалистов в сфере устойчивого развития и ESG, а также представителей органов власти и общественных организаций.
Президент фонда регионального экономического развития «Инвестиции и регионы» Анна Кровякова, автор проекта «Амбассадоры устойчивого развития», рассказала, что данный проект был создан, чтобы на федеральном уровне можно было донести до широкой публики информацию о передовых региональных практиках.
Она отметила, что в последнее десятилетие важнейшее место в предпринимательской среде занимает ESG-повестка. Кровякова считает, что в текущих реалиях необходимо придерживаться новых принципов построения грамотного экологического, социального и корпоративного управления.
"Уверена, что за ESG будущее бизнеса и экономики", – заявила Анна Кровякова.
Цель форума, по словам его организаторов, - демонстрация возможностей развития молодежного предпринимательства, формирование принципов ESG-повестки в студенческой среде, а также интеграция молодого поколения страны в бизнес-сообщество Москвы.
На пленарном заседании выступили эксперты в сфере устойчивого развития и ESG, представители действующих компаний, делегаты от общественных организаций и общественные деятели. Обменялись опытом эксперты крупнейших компаний отрасли, таких как ПАО "МТС", Almaty Management University, ВОИР, "Северсталь Российская сталь", СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры».
В рамках «Амбассадоров устойчивого развития» провели научно-деловой совет при московском бизнес-омбудсмене Татьяне Минеевой. Основная повестка встречи, на которой присутствовали члены менторского совета MOS.МШУ, - планирование дальнейшего развития проекта.
Второй день мероприятия посвятили молодежной повестке. На форуме провели питчинг проектов по 4 секциям, одна из них велась на английском языке. В мероприятии приняли участие студенты РАНХиГС из Москвы и Саратова, а также учащиеся Саратовской государственной юридической академии.
Закрыло форум ток-шоу «Акселератор идей молодых предпринимателей» от Ассоциации экспортеров и импортеров, а также в финале провели торжественное награждение участников утренних сессий.