Борьба против снега: 5 главных вопросов к реагенту, который будут применять в Уфе

В середине ноября в столице Башкирии начались первые снегопады, которые буквально за двое суток установили в городе постоянный снежный покров. Борьба с гололедом и сугробами в Уфе ежегодно провоцирует бурные обсуждения как среди пешеходов, так и автолюбителей. Накануне снегопадов мэр города Ратмир Мавлиев заявил, что в Уфе заменят песок, который использовали для нейтрализации гололедицы, на многокомпонентный материал «Бионорд».
Отметим, что он используется в 60 городах, на территориях Кремля, Эрмитажа и других объектах федерального значения — трассах, мостах и даже аэропортах. Тем не менее среди жителей все еще бытует мнение, что он негативно воздействует на окружающую среду и портит обувь. Mkset собрал главные мифы об использовании этого реагента и попытался ответить на наиболее часто возникающие вопросы.
«Бионорд» — многокомпонентный материал со сложным составом. Помимо солей природного происхождения (хлориды кальция и натрия) в него входят антикоррозийные и биофильные добавки. Материал полностью растворим, поэтому он не испаряется по определению. При растворении в снегу соли образуют рассол с составом, схожим с морской водой. Соленая вода сама по себе не представляет опасности для лап животных и тем более не вызывает химических ожогов. Опасным фактором для животных являются холодные лужи. Горячие лапы попадают в ледяную жижу и могут получить термический ожог. «Обжечь» лапы животные могут и на сухой поверхности — на обледенелом асфальте или тротуарной плитке, и даже летом, бегая по раскаленному солнцем асфальту, гравию или песку. Если на лапах питомца уже есть ранки или трещинки, попавшие на поврежденные подушечки песок или соль, даже пищевая, могут вызвать раздражение и воспаление.
Согласно инструкции на упаковке, имеющейся в распоряжении нашей редакции, «Бионорд» четко определяет время своей работы: в течение 15-60 минут реагент нужно убрать вместе с разрыхленным им льдом — снежной кашицей. При этом необходимо строго отмерять объем реагента на единицу площади в соответствии с температурным режимом. Именно несоблюдение технологии ведет к жалобам обывателей: чрезмерные объемы высыпанного реагента и неубранная вовремя снежная шуга — наиболее частые нарушения. Причина банальная — недостаток кадров и техники в коммунальных службах.
Готовность Уфы к нынешнему сезону далека от идеала: в частности, штат МБУ по благоустройству районов города, Горзеленхоза, СУРСИСа, которые как раз отвечают за чистоту улиц, укомплектован на 71%. При этом штаты районных УЖХ укомплектованы работниками всего на 41%, из них дворниками — на 32%. Средний уровень износа техники для уборки снега составляет 75%. Очевидно, что для содержания города в порядке зимой необходимо как минимум интенсивнее работать в период снегопадов, а это, исходя из приведенной статистики, представляется проблематичным.
Состав реагента, а также заключение государственной экологической экспертизы говорит о его безопасности как для человека, так и для окружающей среды. В частности, соли в его составе отнесены к самому низкому, четвертому классу воздействия (для сравнения: обычная пищевая соль и сода — это третий класс). Более того, многокомпонентный материал выпускается по ГОСТу — 58427-2020. Новый национальный стандарт предъявляет более жесткие требования к современным реагентам: они не должны пылить и испаряться, должны быть гипоаллергенны и иметь низкую коррозийную активность (воздействие на металлические элементы городской среды).
Тогда от чего же бывает аллергия? От плесневых спор и грибков, которые во время зимы размножались под снегом, от пескосоляной смеси, которая накапливается на обочинах, от птичьего помета, бактерий. Все это поднимается в воздух весной и вызывают аллергию.
В составе многокомпонентных реагентов есть антикоррозийные добавки, его воздействие на металл в несколько раз ниже, чем у привычной технической соли или пескосоляных смесей. Стоит уточнить, что ржавчина как таковая возникает при взаимодействии металла с кислородом, и в этом смысле совсем избежать ее не удастся, особенно если речь идет о ржавчине на машине в любых поврежденных местах — сколах, царапинах, вмятинах и т. д.
Что касается обуви, то ключевым элементом, который разъедает материал, является влага. Химическая структура синтетических материалов оказывается более выносливой по сравнению с натуральной или замшевой кожей (последние могут прийти в негодность от обычного талого снега). Поэтому производители зимней обуви так настойчиво просят покупателей обрабатывать купленную продукцию защитными спреями и кремами.
Хлорид натрия — одна из солей сложного состава многокомпонентного материала — действительно обладает способностью уплотнять грунт, после чего там затрудняется обмен воздухом и водой, а это плохо для растений. Но в состав «Бионорда» входят биофильные добавки, которые при попадании в грунт не дают накапливаться натриевым солям, что в конечном счете ведет к общему снижению концентрации солей в почве. Так, например, в Москве за 10 лет применения подобных материалов удалось снизить уровень засоления почв в несколько раз, как отмечалось на круглом столе в Мосгордуме этой весной.
Стоит отметить, что в этом плане «Бионорд» безвреден, особенно на фоне песка, который повсеместно используется на зимних дорогах из-за его дешевизны. На дорогах песок покрывается пленкой из тяжелых металлов, которые образуются под воздействием бензина, асфальта и резины от покрышек. Оказавшись в почве или водоеме, такой песок приводит только к дополнительному загрязнению, при этом проконтролировать это попадание практически невозможно. Не будем забывать и про пылевые завесы, которые окутывают Уфу последние несколько лет весной, — размельченный в пыль песок фактически оседает в легких жителей города.
Увы, кроме песка, источниками грязи остается транспорт, который за сезон стирает в пыль большое количество асфальта и резины с покрышек. Кроме того, машины «набирают» колесами грязь с территорий промпредприятий или периферийных районов города, где нет хорошего дорожного покрытия, а вместо реагентов для борьбы с оледенением используют все тот же песок.
Другими словами, чтобы грязи в городе стало ощутимо меньше, необходимо полностью отказаться от использования пескосоляных смесей зимой, а в последующие несколько лет тщательно отмывать город, параллельно контролируя стройки, благоустраивая газоны и общественные территории.