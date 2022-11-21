Борьба против снега: 5 главных вопросов к реагенту, который будут применять в Уфе

«Бионорд» — многокомпонентный материал со сложным составом. Помимо солей природного происхождения (хлориды кальция и натрия) в него входят антикоррозийные и биофильные добавки. Материал полностью растворим, поэтому он не испаряется по определению. При растворении в снегу соли образуют рассол с составом, схожим с морской водой. Соленая вода сама по себе не представляет опасности для лап животных и тем более не вызывает химических ожогов. Опасным фактором для животных являются холодные лужи. Горячие лапы попадают в ледяную жижу и могут получить термический ожог. «Обжечь» лапы животные могут и на сухой поверхности — на обледенелом асфальте или тротуарной плитке, и даже летом, бегая по раскаленному солнцем асфальту, гравию или песку. Если на лапах питомца уже есть ранки или трещинки, попавшие на поврежденные подушечки песок или соль, даже пищевая, могут вызвать раздражение и воспаление.