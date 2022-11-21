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Андрей Воробьев сообщил о проектах по импортозамещению в Подмосковье

Сегодня, 19:05
Фото: Пресс-служба Правительства МО
До конца года в Московской области запустят 21 новое производство по проектам импортозамещения. К завершению 2025 года реализуют еще 109. В общей сложности инвестиции составят порядка 150 миллиардов рублей, а в регионе появится около 15 тысяч новых рабочих мест.

По заявлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в течение долгого времени на сопровождении находилось 123 проекта, а сегодня их уже 130. Приятно, подчеркнул он, что большинство проектов не в документах, а воплощается на территориях. “Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, технологии, которые приходят в Подмосковье. Считаю эту работу  важной. А от того, как она сопровождается на местах, зависят сроки реализации проектов”, – сказал Воробьев. Об этом сообщает newizv.ru.

 

В 2022 году реализовано уже 14 проектов. Так, в Балашихе авиационная корпорация “Рубин” начала изготавливать комплектующие взлетно-посадочных устройств для самолетов, а АО “Ретиноиды” – производство лекарственных и косметических средств, фармацевтических субстанций. ОКБ КП в Мытищах запустило производство кабеля для судов, которые эксплуатируются в экстремальных условиях, а в Солнечногорске предприятие “Основной элемент” приступило к выпуску ингаляторов и баллончиков с газовой кислородной смесью. 

 

Как подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, реализация части проектов ведется на федеральном уровне. От Подмосковья в перечень вошли 20 производств. 

 

“Будет новая поддержка инвестпроектов, которую сейчас формирует Минпромторг совместно с ВЭБом. Это только крупные проекты – инвестиции свыше 5 млрд рублей. По ним можно будет получить льготное финансирование до 100 млрд рублей сроком до 15 лет под 1-5%”, – сказала она. 

 

В Подмосковье действует ряд мер, цель которых заключается в поддержке проектов по импортозамещению: земля за 1 рубль, земля без торгов, промышленная ипотека, льготные займы ФРП РФ и ФРП Московской области, льготное кредитование от банков, предоставление субсидий на модернизацию оборудования, лизинг, компенсация затрат по созданию объектов инженерной инфраструктуры.

#Общество
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