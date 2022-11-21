Андрей Воробьев сообщил о проектах по импортозамещению в Подмосковье

По заявлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в течение долгого времени на сопровождении находилось 123 проекта, а сегодня их уже 130. Приятно, подчеркнул он, что большинство проектов не в документах, а воплощается на территориях. “Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, технологии, которые приходят в Подмосковье. Считаю эту работу важной. А от того, как она сопровождается на местах, зависят сроки реализации проектов”, – сказал Воробьев. Об этом сообщает newizv.ru.