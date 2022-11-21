112 младенцев скончались в Башкирии

Если за первые 9 месяцев 2021 года в Башкирии умерло 166 детей в возрасте до 1 года, то с января по сентября 2022 года умерло 122 младенца. И если в прошлом году году на тысячу родившихся детей приходилось 5,5 смерти, то в нынешнем году он снизился до показателя 4,2 смерти на тысячу родившихся.