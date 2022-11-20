Заболеваемость смертельно опасной болезнью в Башкирии выросла в 6,3 раза

Болезнь против которой нет вакцины в нынешнем году поистине разбушевалась в Башкирии. К счастью мышиная лихорадка не передается от человека к человеку, однако и это не остановило существенный рост заболеваемости опасным заболеванием с тяжелыми последствиями для организма.
По данным ведомства за первые 10 месяцев 2022 года в Башкирии «мышкой» переболело в 6,3 раза больше чем в прошлом 2021 году — 1724 человека. Показатель заболеваемости в нынешнем году также кратно превысил и среднемноголетний уровень заболеваемостью мышиной лихорадкой — в 2,5 раза.