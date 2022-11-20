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Заболеваемость смертельно опасной болезнью в Башкирии выросла в 6,3 раза

Сегодня, 08:08
Фото: 1MI

Заболеваемость мышиной лихорадкой в Башкирии выросла более чем в 6 раз

Данные о взрывном росте опасного заболевания опубликовал Роспотребнадзор по Башкирии.

Болезнь против которой нет вакцины в нынешнем году поистине разбушевалась в Башкирии. К счастью мышиная лихорадка не передается от человека к человеку, однако и это не остановило существенный рост заболеваемости опасным заболеванием с тяжелыми последствиями для организма.

По данным ведомства за первые 10 месяцев 2022 года в Башкирии «мышкой» переболело в 6,3 раза больше чем в прошлом 2021 году — 1724 человека. Показатель заболеваемости в нынешнем году также кратно превысил и среднемноголетний уровень заболеваемостью мышиной лихорадкой — в 2,5 раза.

#Ирина Деревянчук#Общество
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