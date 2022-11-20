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ВКонтакте встретит чемпионат мира по футболу вместе с пользователями

Вчера, 20:17
Их ждут тематические активности и розыгрыш призов в честь грандиозного события

Чемпионат мира по футболу в Катаре — значимое событие для многих пользователей ВКонтакте. С помощью тематических сервисов поклонники футбола смогут в режиме реального времени следить за результатами, делать прогнозы, получать подарки, обмениваться уникальными стикерами vmoji и в полной мере ощутить атмосферу ЧМ-2022, наблюдая за успехами любимых команд.

Специально для любителей футбола в ленте «‎Актуальное» появится раздел, посвящённый самым горячим новостям чемпионата мира. В VK Клипах и VK Видео будут представлены тематические разделы — в них зрители смогут посмотреть ролики с самыми яркими событиями матчей и другие видео, снятые по мотивам ЧМ. Помимо этого, все пользователи ВКонтакте смогут обмениваться стикерами vmoji с флагами разных стран и вместе болеть за любимые команды.

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На протяжении всего ЧМ-2022 пользователи будут максимально быстро узнавать результаты турнира и следить за успехами сборных разных стран в приложении Спорт ВКонтакте. Оставаясь в курсе главных событий чемпионата, поклонники футбола смогут стать частью международного праздника.

Также любой желающий сможет проверить свою удачу в приложении ЧМ-2022: за верные прогнозы на итог матчей и другие показатели пользователи будут получать баллы. Их можно тратить на памятные подарки и участие в розыгрышах ценных призов. Чтобы заработать ещё больше баллов, достаточно выполнить простые задания: например, поделиться результатом в историях или поставить эмодзи-статус. Мини-приложение появится сегодня в течение дня во вкладке «Сервисы» приложения ВКонтакте.

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