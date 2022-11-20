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В Уфе на торги выставили бомбоубежище площадью 1,4 тысячи метров за 3,7 млн рублей

Сегодня, 07:23
Фото: управление Росимущества по Башкирии
О том, что Росимущество в Башкирии выставило объект на торги сообщил РБК Уфа 18 ноября.

В Уфе 21 декабря состоятся торги, на которых будут реализовывать интересное помещение в Демском районе Уфы по адресу улица Центральная, 80. В 2GIS помещение значится как цех завода «Технодинамика», который относится к группе компаний «Ростех».

Как сообщает издание данное помещение ранее относилось к бомбоубежищам, однако с учета в качестве сооружения гражданской обороны 1,4 тысяч квадратных метров площади сняли еще 4 года назад, в 2018 году. Известно, что реализуемое имущество является федеральной собственностью, а с молотка его хотят пустить в рамках плана приватизации.

В данный момент на подвал не наложено никаких ограничений, до 14 декабря заявки на участие в аукционе могут подавать желающие, стартовая цена лота составляет 3,77 млн рублей, шаг аукциона равен 188,5 тысяч рублей.

#Ирина Деревянчук
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