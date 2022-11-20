В Уфе на торги выставили бомбоубежище площадью 1,4 тысячи метров за 3,7 млн рублей

Как сообщает издание данное помещение ранее относилось к бомбоубежищам, однако с учета в качестве сооружения гражданской обороны 1,4 тысяч квадратных метров площади сняли еще 4 года назад, в 2018 году. Известно, что реализуемое имущество является федеральной собственностью, а с молотка его хотят пустить в рамках плана приватизации.