В лесах Башкирии с помощью вертолета нашли пропавших ночью троих взрослых и ребенка

На официальной странице Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщается о пропавших в Белорецком районе республики троих взрослых и одном ребенке, которые уехали кататься в лес на баггах, связь с ними прервалась и на данный момент отсутствует. Известно что выдвинулись кататься они из населенного пункта Кулмас.
В данный момент активно идут поисково-спасательные работы, заняты при них как спасатели с полицией, так и техника, включая снегоходы, квадроциклы и даже пожарно-спасательный вертолет.
В момент написания данного материала пресс-служба МЧС по Башкирии опубликовала релиз о том, что все потерявшиеся туристы, включая ребенка, нашлись и их жизням ничего не угрожает.