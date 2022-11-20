В лесах Башкирии с помощью вертолета нашли пропавших ночью троих взрослых и ребенка

На официальной странице Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщается о пропавших в Белорецком районе республики троих взрослых и одном ребенке, которые уехали кататься в лес на баггах, связь с ними прервалась и на данный момент отсутствует. Известно что выдвинулись кататься они из населенного пункта Кулмас.