В башкирском Бирске в пожаре погибла женщина-инвалид

Пресс-служба МЧС по Башкирии сообщила о пожаре, который произошел вчера поздним вечером в Бирске. Горел жилой дом по улице Мира. На место происшествия оперативно отправились пожарные МЧС, а именно 10 человек и три единицы техники, однако в ходе тушения в доме их ждала страшная находка – тело женщины 1977 года рождения, которая имела инвалидность.