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В башкирском Бирске в пожаре погибла женщина-инвалид

Сегодня, 05:12
Фото: 1MI

В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла женщина-инвалид II группы

Тело женщины обнаружили уже при тушении дома, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 20 ноября.

Пресс-служба МЧС по Башкирии сообщила о пожаре, который произошел вчера поздним вечером в Бирске. Горел жилой дом по улице Мира. На место происшествия оперативно отправились пожарные МЧС, а именно 10 человек и три единицы техники, однако в ходе тушения в доме их ждала страшная находка – тело женщины 1977 года рождения, которая имела инвалидность.

Пожар удалось локализовать чуть больше чем через полчаса, однако дом продолжал тлеть и проливать пожар пришлось до глубокой ночи. Сейчас дознаватели выясняют причины пожара и ведут расследование.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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