В Башкирии ветеранов-силовиков призвали вступать в батальон имени Салавата Юлаева

Письмо подписанное именем основателя батальона Артура Юмагужина гласит о том, что костяк батальона уже сформирован и отправлен на боевое слаживание, мало того, с бойцами занимаются лучшие инструкторы, у которых есть опыт участия в СВО, оттачиваются уже имеющиеся навыки и приобретаются новые, также преподается тактика ведения современного боя. Также Юмагужин пишет о комфортных условиях проживании, сбалансированном питании и даже досуговых мероприятиях.