В Башкирии ветеранов-силовиков призвали вступать в батальон имени Салавата Юлаева

Утром 20 ноября в telegram-канале добровольческого батальона имени Салавата Юлаева появился пост с призывом к к ветеранам проходящих службу или уже прошедших службу в силовых структурах вступать в ряды добровольческого батальона.
Письмо подписанное именем основателя батальона Артура Юмагужина гласит о том, что костяк батальона уже сформирован и отправлен на боевое слаживание, мало того, с бойцами занимаются лучшие инструкторы, у которых есть опыт участия в СВО, оттачиваются уже имеющиеся навыки и приобретаются новые, также преподается тактика ведения современного боя. Также Юмагужин пишет о комфортных условиях проживании, сбалансированном питании и даже досуговых мероприятиях.
После рассказа об условиях в батальоне Юмагужин заявил, что набор в батальон не останавливается и пригласил ветеранов проходящих службу или уже прошедших службу в силовых структурах в ряды добровольцев.