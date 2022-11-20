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Posted 20 ноября 2022, 06:27

Published 20 ноября 2022, 06:27

Modified 20 ноября 2022, 07:41

Updated 20 ноября 2022, 07:41

В Башкирии ветеранов-силовиков призвали вступать в батальон имени Салавата Юлаева

20 ноября 2022, 06:27
О том, что силовики нужны в рядах добровольческого батальона сообщил Артур Юмагужин в официальном telegram-канале батальона 20 ноября.

Утром 20 ноября в telegram-канале добровольческого батальона имени Салавата Юлаева появился пост с призывом к к ветеранам проходящих службу или уже прошедших службу в силовых структурах вступать в ряды добровольческого батальона.

Письмо подписанное именем основателя батальона Артура Юмагужина гласит о том, что костяк батальона уже сформирован и отправлен на боевое слаживание, мало того, с бойцами занимаются лучшие инструкторы, у которых есть опыт участия в СВО, оттачиваются уже имеющиеся навыки и приобретаются новые, также преподается тактика ведения современного боя. Также Юмагужин пишет о комфортных условиях проживании, сбалансированном питании и даже досуговых мероприятиях.

После рассказа об условиях в батальоне Юмагужин заявил, что набор в батальон не останавливается и пригласил ветеранов проходящих службу или уже прошедших службу в силовых структурах в ряды добровольцев.

#Ирина Деревянчук#Общество
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