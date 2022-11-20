В Башкирии нашли виноватого в недовесе и в растворимой сметане в школьной столовой

В башкирском городе Белорецк после скандала с недовесом и прочими недостатками, которые дважды выявила неожиданно нагрянувшая комиссия, приняты меры реагирования. А именно уволен повар, который допустил данные нарушения, причем дважды, второй раз комиссия явилась в школу через несколько дней после первой проверки.
Иванюта рассказал о том, что организатор питания на нарушения отреагировал, а именно уволил повара, что касается материально-технической базы столовой, то и ее после проверок ждали изменения, а именно в отдельно стоящей столовой были установлены стеллажи в овощехранилище, установлена отдельная морозильная камера для хранения мясных полуфабрикатов.
Теперь в школе будет работать и бракеражная комиссия, которая будет контролировать вес и качество блюд, контролировать питание детей кроме данной комиссии будут и родители школьников аж на трех переменах в течении дня.