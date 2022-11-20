В Башкирии нашли виноватого в недовесе и в растворимой сметане в школьной столовой

Иванюта рассказал о том, что организатор питания на нарушения отреагировал, а именно уволил повара, что касается материально-технической базы столовой, то и ее после проверок ждали изменения, а именно в отдельно стоящей столовой были установлены стеллажи в овощехранилище, установлена отдельная морозильная камера для хранения мясных полуфабрикатов.