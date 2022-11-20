Премьер-министр Башкирии заявил о переходе транспортной реформы на электротранспорт

Андрей Назаров поздравляя работников транспорта с профессиональным праздником рассказал о том как в Башкирии прошел первый этап транспортной реформы инициированной Радием Хабировым при приходе к власти. Назаров признал, что «было очень непросто», а также посетовал на то, что некоторые инициативы вызывали в том числе и критику.
Впрочем несмотря на сложности и критику республика получила результаты «говорящие сами за себя», а именно практически полное избавление от нелегальных перевозчиков и уход от «пазиков» и прочих устаревших машин. Напомнил Назаров и о введении единой транспортной карты «Алга».
Однако речь в посте Андрея Назарова шла не только о пассажирских перевозках, но и о появлении крупных дорожных объектов, а именно строительство моста-вставки на Южном въезде в Уфу, а также реконструкцию развязки.
— Переходим ко второму этапу — внедрению интеллектуальных систем, организации движения транспорта по расписанию, брутто-контрактам с перевозчиками. Это потребует в ближайшие годы инвестиций более чем на 1 млрд рублей. В числе приоритетных вопросов и модернизация электротранспорта — написал премьер-министр.