Премьер-министр Башкирии заявил о переходе транспортной реформы на электротранспорт

Андрей Назаров поздравляя работников транспорта с профессиональным праздником рассказал о том как в Башкирии прошел первый этап транспортной реформы инициированной Радием Хабировым при приходе к власти. Назаров признал, что «было очень непросто», а также посетовал на то, что некоторые инициативы вызывали в том числе и критику.