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Новые тарифы на услуги ЖКХ грозят забрать последние сбережения горожан

Вчера, 06:42
Фото: 1MI
При годовой инфляции 12-13% номинальную зарплату россиян в 2022 году могут проиндексировать лишь на 11,6%, при этом расходы населения растут на погашение обязательных платежей и услуг ЖКХ.

По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы россиян может составить 11,6%, что ниже ожидаемого уровня годовой инфляции. При этом реальные располагаемые доходы населения стремительно падают, а доля обязательных платежей только растет — сейчас она составляет не менее 14% расходов. Отметим, что в число обязательных платежей даже не относятся затраты на ЖКУ, поскольку вода, отопление и др. — это уже потребление.

Рост доли обязательных платежей объясняется не только закредитованностью граждан, срабатывает и растущая налоговая нагрузка на физлиц. Эксперты отмечают, что эта тенденция урезает возможность покупать товары и услуги «с двух сторон»: с одной стороны — инфляцией, с другой — обязательными платежами.

При этом одной из главных причин роста инфляции по-прежнему остается монополистическое ценообразование: крупные компании, занимающие монополистическое положение на рынке, просто диктуют свой уровень цен. Так, например, с 1 декабря в России ожидается досрочная индексация тарифов на газ. Стоит отметить, что цены после роста, как правило, никто уже не опускает.

Добавим, что в региональном разрезе доля затрат россиян на ЖКХ ощутимо разнится. Как сообщалось в исследовании РИА Новости, значение этого показателя в регионах варьируется в диапазоне от 5,6% до 14,2%.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Экономика#Общество#Новости
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