Новые тарифы на услуги ЖКХ грозят забрать последние сбережения горожан

По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы россиян может составить 11,6%, что ниже ожидаемого уровня годовой инфляции. При этом реальные располагаемые доходы населения стремительно падают, а доля обязательных платежей только растет — сейчас она составляет не менее 14% расходов. Отметим, что в число обязательных платежей даже не относятся затраты на ЖКУ, поскольку вода, отопление и др. — это уже потребление.