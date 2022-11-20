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На уже установленные элементы памятника Шаймуратову в Уфе потратят еще 17 млн рублей

Сегодня, 05:59
Фото: vk.com/Радий Хабиров

Мэрия Уфы заплатит 17 млн рублей за уже установленные элементы памятника Шаймуратову

Поставщик должен установить уже имеющиеся элементы ансамбля до 30 ноября, следует из данных на сайте госзакупок.

Памятник Герою России генералу Минигали Шаймуратову, который торжественно открыли в день Республики Башкортостан 11 октября, то есть чуть больше месяца назад, продолжает находиться в центре внимания. Конный памятник на Советской площади, реконструкция которой стоила более миллиарда рублей, на этот раз должен был обрести картуш (стоимостью 6 млн рублей) и барельеф (стоимостью 11,6 млн рублей), выполнить эти работы необходимо до 30 ноября, однако есть тут некая несостыковка — элементы эти на памятнике уже есть. 

Однако компания автора памятника скульптора родом из Башкирии Салавата Щербакова и Сергея Щербакова «Вип Сервис Проект» все же получила контракт на установку, статус контракта значится как «исполнение».

Заключен договор, что примечательно, был 17 ноября. То есть по прошествии более месяца с открытия памятника, который был на личном контроле Радия Хабирова, который даже «сбегал с работы» проследить за ходом работ и нареканий к памятнику у главы не было.

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#Ирина Деревянчук#Город
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