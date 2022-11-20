На уже установленные элементы памятника Шаймуратову в Уфе потратят еще 17 млн рублей

Памятник Герою России генералу Минигали Шаймуратову, который торжественно открыли в день Республики Башкортостан 11 октября, то есть чуть больше месяца назад, продолжает находиться в центре внимания. Конный памятник на Советской площади, реконструкция которой стоила более миллиарда рублей, на этот раз должен был обрести картуш (стоимостью 6 млн рублей) и барельеф (стоимостью 11,6 млн рублей), выполнить эти работы необходимо до 30 ноября, однако есть тут некая несостыковка — элементы эти на памятнике уже есть.