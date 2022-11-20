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Министр экологии Башкирии рассказал почему ручей в Уфе стал ядовито-зеленым

Сегодня, 04:28
Фото: vk.com/ Нияз Фазылов

Министр экологии Башкирии заявил, что кислотно-зеленая вода в ручье в Уфе безопасна

О том, что в воде нашли уранин А и о том насколько он безвреден рассказал Нияз Фазылов в соцсетях 19 ноября.

Министр экологии и природопользования Башкирии Нияз Фазылов на своей странице в социальных сетях отчитался о проведенных исследованиях странной ярко-зеленой воды в ручье близ Чернозерского карьера в Демском районе Уфы. Позеленела, чем напугала местных, вода еще неделю назад, тогда на место выехал глава Демского района Антон Тарасов, а вслед за ним и профильные специалисты, которые взяли пробы для дальнейшего лабораторного анализа.

Воду странного цвета забирали на пробы в разных местах,, а также из предполагаемого источника загрязнения, которым пока что считается прицеп “Тонар” с одного из предприятий района. В итоге в воде нашли уранин А или же флуоресцеин натрия, однако биотестирование не обнаружило никакого токсического действия на тестируемые биологические объекты.

Министр рассказал о сфере применения вещества и уточнил, что краситель считается абсолютно безопасным для человека и окружающей среды. Однако несмотря на то, что опасности зеленая вода не представляет, совместно с прокуратурой Демского района Уфы министерство инициировало проверку, по итогам которой будут приняты соответствующие меры реагирования.

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#Ирина Деревянчук#Город
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