Министр экологии Башкирии рассказал почему ручей в Уфе стал ядовито-зеленым

Министр экологии и природопользования Башкирии Нияз Фазылов на своей странице в социальных сетях отчитался о проведенных исследованиях странной ярко-зеленой воды в ручье близ Чернозерского карьера в Демском районе Уфы. Позеленела, чем напугала местных, вода еще неделю назад, тогда на место выехал глава Демского района Антон Тарасов, а вслед за ним и профильные специалисты, которые взяли пробы для дальнейшего лабораторного анализа.
Воду странного цвета забирали на пробы в разных местах,, а также из предполагаемого источника загрязнения, которым пока что считается прицеп “Тонар” с одного из предприятий района. В итоге в воде нашли уранин А или же флуоресцеин натрия, однако биотестирование не обнаружило никакого токсического действия на тестируемые биологические объекты.
Министр рассказал о сфере применения вещества и уточнил, что краситель считается абсолютно безопасным для человека и окружающей среды. Однако несмотря на то, что опасности зеленая вода не представляет, совместно с прокуратурой Демского района Уфы министерство инициировало проверку, по итогам которой будут приняты соответствующие меры реагирования.