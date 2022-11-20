Министр экологии Башкирии рассказал почему ручей в Уфе стал ядовито-зеленым

Воду странного цвета забирали на пробы в разных местах,, а также из предполагаемого источника загрязнения, которым пока что считается прицеп “Тонар” с одного из предприятий района. В итоге в воде нашли уранин А или же флуоресцеин натрия, однако биотестирование не обнаружило никакого токсического действия на тестируемые биологические объекты.