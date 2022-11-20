Гибель женщины-инвалида при пожаре в Башкирии проверят следователи

Пожар, жертвой которого стала женщина с инвалидностью в Башкирии, будут изучать следователи. Как сообщила пресс-служба ведомства, специалисты ведомства изначально присутствовали на месте происшествия вместе с коллегами из профильных ведомств МВД и МЧС.
Следователям в ходе проверки предстоит назначить, а затем провести комплекс экспертиз, провести опросы очевидцев и прочих свидетелей и самое главное — установить причину пожара, который унес жизнь женщины с ограниченными возможностями здоровья.
Рассказали в пресс-службе Следкома и подробности о пожаре в двухквартирном доме, выяснилось, что жильцы соседней квартиры заметив возгорание успели выбраться из дома. Прочие обстоятельства происшествия следствию лишь предстоит выяснить.