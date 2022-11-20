Гибель женщины-инвалида при пожаре в Башкирии проверят следователи

Пожар, жертвой которого стала женщина с инвалидностью в Башкирии, будут изучать следователи. Как сообщила пресс-служба ведомства, специалисты ведомства изначально присутствовали на месте происшествия вместе с коллегами из профильных ведомств МВД и МЧС.