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Гибель женщины-инвалида при пожаре в Башкирии проверят следователи

Сегодня, 12:59
Фото: 1MI
О том, что ведомство инициировало проверку сообщила его пресс-служба 20 ноября.

Пожар, жертвой которого стала женщина с инвалидностью в Башкирии, будут изучать следователи. Как сообщила пресс-служба ведомства, специалисты ведомства изначально присутствовали на месте происшествия вместе с коллегами из профильных ведомств МВД и МЧС.

Следователям в ходе проверки предстоит назначить, а затем провести комплекс экспертиз, провести опросы очевидцев и прочих свидетелей и самое главное — установить причину пожара, который унес жизнь женщины с ограниченными возможностями здоровья.

Рассказали в пресс-службе Следкома и подробности о пожаре в двухквартирном доме, выяснилось, что жильцы соседней квартиры заметив возгорание успели выбраться из дома. Прочие обстоятельства происшествия следствию лишь предстоит выяснить.

В башкирском Бирске в пожаре погибла женщина-инвалид
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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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