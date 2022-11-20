Что говорит «Уфа снежная»? На интерактивной карте города требуют уборки 42 адреса

По данным на 15 часов 20 ноября на интерактивной карте значатся 42 заявки. Ни одной заявки на неубранный снег не поступило из Демского района. Несколько заявок у Кировского и Ленинского района, имеются заявки и у Советского и Октябрьского районов, если не сказать, что их большинство. Три заявки «висят» на карте с окраин Уфы, а именно на улице Булгарской недалеко от Чесноковки, в Максимовке и по улице Апрельской, что относится к Ленинскому району.