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Что говорит «Уфа снежная»? На интерактивной карте города требуют уборки 42 адреса

Сегодня, 10:27
Фото: mkset.ru

На интерактивной карте Уфы 42 адреса требуют уборки снега

После первого снегопада в Уфе изучили ситуацию с заявками на чистку снега на улицах столицы на 20 ноября.

В Уфе прошли первые снегопады, которые вечером пятницы 18 ноября устроили настоящий транспортный коллапс. В городе фиксировались 10-балльные пробки, происходили аварийные отключения на оживленных перекрестках, а субботним утром глава Уфы Ратмир Мавлиев собрал глав районов и устроил «разбор полетов».

Утром же субботы по городу начала курсировать снегоуборочная техника. Многие тонны снега Уже вывезены из Уфы, однако охватить весь город, пожалуй, можно лишь «посмотрев сверху» и это позволяет сделать интерактивная карта на сайте администрации города «Уфа снежная».

 

Фото: скриншот "Уфы снежной" на 15:30 20 ноября

По данным на 15 часов 20 ноября на интерактивной карте значатся 42 заявки. Ни одной заявки на неубранный снег не поступило из Демского района. Несколько заявок у Кировского и Ленинского района, имеются заявки и у Советского и Октябрьского районов, если не сказать, что их большинство. Три заявки «висят» на карте с окраин Уфы, а именно на улице Булгарской недалеко от Чесноковки, в Максимовке и по улице Апрельской, что относится к Ленинскому району.

Есть на интерактивной карте и отмененная заявка. При просмотре фото становится ясно по какой причине заявку не взяли в работу. На фото изображен брошенный отечественный автомобиль стоящий на голом асфальте без единой снежинки.

Тем временем все 42 подтвержденные заявки на сайте значатся как «требуется рассмотрение». Все остальные варианты, коих насчитывается три категории, а именно принято в работу, заявка выполнена и заявка отклонена, на данный момент пустуют. Хотя одна заявка все-таки была отклонена, о чем сообщалось выше.

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#Ирина Деревянчук#Город
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