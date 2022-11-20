Башкирия нашла ликвидатора свалок в Сибае и в Стерлитамаке за 1,2 млрд рублей

В конце октября Mkset сообщал о том, что в Башкирии ищут подрядчиков, которые взялись бы за ликвидацию двух незаконных свалок в республике, расположенных в городах Сибай и Стерлитамак. Начальная, она же максимальная цена обоих лотов составляла 1,4 миллиарда рублей, однако выигравший тендер подрядчик «Унистрой» предоставил дисконт размером более 200 миллионов рублей.