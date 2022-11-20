Башкирия нашла ликвидатора свалок в Сибае и в Стерлитамаке за 1,2 млрд рублей

В конце октября Mkset сообщал о том, что в Башкирии ищут подрядчиков, которые взялись бы за ликвидацию двух незаконных свалок в республике, расположенных в городах Сибай и Стерлитамак. Начальная, она же максимальная цена обоих лотов составляла 1,4 миллиарда рублей, однако выигравший тендер подрядчик «Унистрой» предоставил дисконт размером более 200 миллионов рублей.
Ликвидация несанкционированной свалки в Сибае обойдется региону в 561 миллион рублей, свалка же в Стерлитамаке должна быть «убрана» за 722 миллиона рублей.
Обе свалки, нашедшие своего ликвидатора, должны исчезнуть с лица Земли уже до конца следующего года, а именно до 15 ноября.