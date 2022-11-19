Жителей Уфы предупредили об отмене популярного троллейбусного рейса

В течение ближайших суток троллейбус № 22 «Северный автовокзал — Ледовый дворец „Уфа — Арена“» не будет курсировать по Уфе. Об этом днем ранее, 18 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Сообщается, что временная приостановка работы троллейбусного маршрута связана с ремонтом сетей наружного освещения участке улицы Ленина от ул. Революционной до бул. Ибрагимова.
В свою очередь, в городской администрации рекомендуют жителям и гостям города планировать свой маршрут заранее с учетом действующих изменений.