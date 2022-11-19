mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Жителей Уфы предупредили об отмене популярного троллейбусного рейса

Сегодня, 10:13

В Уфе временно приостановят работу троллейбуса № 22

Изменения в расписании движения связаны с ремонтными работами на улице Ленина, сообщает пресс-служба городской администрации

В течение ближайших суток троллейбус № 22  «Северный автовокзал — Ледовый дворец „Уфа — Арена“» не будет курсировать по Уфе. Об этом днем ранее, 18 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Сообщается, что временная приостановка работы троллейбусного маршрута связана с ремонтом сетей наружного освещения участке улицы Ленина от ул. Революционной до бул. Ибрагимова.

В свою очередь, в городской администрации рекомендуют жителям и гостям города планировать свой маршрут заранее с учетом действующих изменений.

#Азамат Нухов#Город
Подпишитесь
Что известно о семье из Башкирии, где погибли в пожаре пять детей и родители
Вчера, 11:36
СК Башкирии назвал причину пожара, в котором погибли двое взрослых и пятеро детей
Вчера, 15:24
Министр МВД Башкирии Роман Деев прокомментировал информацию о своей отставке
17 ноября, 14:50
Башкирия не планирует сокращать расходы на чиновников в новом году
17 ноября, 12:20
Охрана команды Хабирова обойдется налогоплательщикам в 2,4 млн рублей
Вчера, 15:45
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29