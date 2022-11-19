В Башкирии в ДТП попал автомобиль, перевозивший взрывоопасный груз

Бензовоз, перевозивший бензин, попал в ДТП на 236 км ФАД Р-240 неподалеку от города Кумертау. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, водитель грузового авто не справился с управлением, вследствие чего авто в ходе движения опрокинулось набок.
Отмечается, что объем перевозимого бензина в цистерне автомобиля составлял порядка 21 кубометра. При этом в результате ДТП в дыхательном клапане цистерны образовалась щель небольшого размера.