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В Башкирии в ДТП попал автомобиль, перевозивший взрывоопасный груз

Сегодня, 17:01

Грузовик, перевозивший бензин, попал в ДТП в Башкирии

В результате опрокидывания бензовоза в цистерне с бензином образовалась небольшая течь, сообщает пресс-служба МЧС по РБ

Бензовоз, перевозивший бензин, попал в ДТП на 236 км ФАД Р-240 неподалеку от города Кумертау. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ. 

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, водитель грузового авто не справился с управлением, вследствие чего авто в ходе движения опрокинулось набок. 

Отмечается, что объем перевозимого бензина в цистерне автомобиля составлял порядка 21 кубометра. При этом в результате ДТП  в дыхательном клапане цистерны образовалась щель небольшого размера.  

 

#Азамат Нухов#Происшествия
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