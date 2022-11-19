В Башкирии на треть выросло число выданных предпринимателям займов

Всего выдано 292 новых микрозайма, общая сумма господдержки превысила 433 млн рублей.
— В текущих экономических условиях микрокредитование является востребованным и доступным инструментом господдержки. На 1 ноября 2022 года «БМК» обслуживает 659 действующих заемщиков из 50 муниципалитетов республики. Основными клиентами, которые обращались за микрофинансовой помощью, являются субъекты МСП, занятые в розничной и оптовой торговле, а также в производстве, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.
Микрокредитование субъектов МСП осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В настоящее время базовая ставка по предпринимательским займам составляет 6%, а для предпринимателей моногородов нашей республики — всего 3,75% годовых.