В Башкирии на треть выросло число выданных предпринимателям займов

— В текущих экономических условиях микрокредитование является востребованным и доступным инструментом господдержки. На 1 ноября 2022 года «БМК» обслуживает 659 действующих заемщиков из 50 муниципалитетов республики. Основными клиентами, которые обращались за микрофинансовой помощью, являются субъекты МСП, занятые в розничной и оптовой торговле, а также в производстве, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.