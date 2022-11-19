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В Башкирии на треть выросло число выданных предпринимателям займов

19 ноября 05:27
Фото: 1MI
«Башкирская микрокредитная компания» за 10 месяцев 2022 года на 33% увеличила число предоставленных субъектам предпринимательства микрозаймов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по предпринимательству.

Всего выдано 292 новых микрозайма, общая сумма господдержки превысила 433 млн рублей.

— В текущих экономических условиях микрокредитование является востребованным и доступным инструментом господдержки. На 1 ноября 2022 года «БМК» обслуживает 659 действующих заемщиков из 50 муниципалитетов республики. Основными клиентами, которые обращались за микрофинансовой помощью, являются субъекты МСП, занятые в розничной и оптовой торговле, а также в производстве, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

Микрокредитование субъектов МСП осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В настоящее время базовая ставка по предпринимательским займам составляет 6%, а для предпринимателей моногородов нашей республики — всего 3,75% годовых.

#Касается каждого#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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