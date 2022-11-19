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В Башкирии экс-чиновник своими действиями нанес крупный ущерб муниципальному бюджету

Сегодня, 10:34

В Башкирии экс-сотрудника районной администрации обвинили в мошенничестве

Мужчина изготовлял фиктивные документы об организации и проведении спортивных мероприятий, а также получал оплату за работу тренером, фактически не исполняя тренерских обязанностей, сообщает пресс-служба регионального СК

Бывший сотрудник администрации города Мелеуза отправится на скамью подсудимых по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения. Своими действиями 58-летний заведующий сектором по физ.культуре, спорту и туризму местной администрации нанес муниципальному бюджету ущерб на сумму более, чем 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики. 

Так, согласно версии следствия, в период с 2019 по 2020 год обвиняемый присвоил себе более 163 тысяч рублей. Мужчина изготовлял фиктивные приказы об организации различных спортивных мероприятий, далее документы отправлялись на подпись директору подконтрольного ему муниципального спортивного учреждения. Фактически никакие мероприятия не проводились, а денежные средства, якобы на них затраченные, начислялись злоумышленнику. 

Также в 2020–2021 году мошенническим путем обвиняемый необоснованно получил зарплату в размере 49 тысяч рублей. Сообщается, что мужчина, будучи тренером на пол ставки, дал директору спортивного учреждения указания о включении его в сводное расписание работы тренеров и заполнении табелей учета рабочего времени о якобы отработанных часах. Фактически же тренерских обязанностей мужчина не выполнял. 

В настоящий момент на имущество злоумышленника наложен арест, сам он частично признал вину в содеянном.

 

 

#Азамат Нухов#Общество
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