В Башкирии экс-чиновник своими действиями нанес крупный ущерб муниципальному бюджету

Так, согласно версии следствия, в период с 2019 по 2020 год обвиняемый присвоил себе более 163 тысяч рублей. Мужчина изготовлял фиктивные приказы об организации различных спортивных мероприятий, далее документы отправлялись на подпись директору подконтрольного ему муниципального спортивного учреждения. Фактически никакие мероприятия не проводились, а денежные средства, якобы на них затраченные, начислялись злоумышленнику.